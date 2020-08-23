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Общество

С 24 августа в Ростове-на-Дону обесточат сотни городских домов

Рассказываем, какие адреса окажутся без света на несколько дней
Стрельцов савваСтрельцов савва
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Жителям некоторых домов придется сидеть без электричества несколько дней.

Жителям некоторых домов придется сидеть без электричества несколько дней.

Фото: Алексей ФОКИН

Новая рабочая неделя в донской столице начнется с массового отключения света. Без электричества окажутся десятки улиц и сотни домов, в которых живут тысячи людей.

Причиной отключения света станут профилактические работы, которые в целях предотвращения аварийных ситуаций на линиях электроснабжения проведет «Донэнерго». В компании предупреждают, что электроэнергии в домах и квартирах ростовчан, оказавшихся в графике отключения, не будет от трех до четырех дней.

Рассказываем, кому следует подготовиться к обесточиванию с 24 августа 2020 года.

24 АВГУСТА

с 09:00 до 18:00

пер. Археологический, 2–6; ул. Всесоюзная, 8–124, 13–137; пер. Ковельский, 1–5, 2–6; пер. Милютинский, 6–8; пер. Миусский, 6–8, 32–46, 21–31; ул. Набережная, 9–23, 47–103; ул. Портовая, 532; пер. Пржевальского, 1–7, 4–8; пер. Ремонтненский, 11–13; пер. Урицкого, 3–7; ул. Циолковского, 30; пер. Юношеский, 2–4, 1–5

с 09:00 до 12:00

ул. Беляева, 11/1 д/с «Родничок»

С 24 ПО 25 АВГУСТА

с 09:00 до 17:00

ул. Зявкина, 24–40; пер. Несветайский, 1–13, 2–10; пер. Коломенский, 1–9, 2–10; пер. Долевой, 9–13, 2–36

С 24 ПО 28 АВГУСТА

с 09:00 до 18:00

ул. Лобачевского, 38, 40, 92; ул. Карпатская, 42–46, 41–47; ул. Ковалевской, 46–54, 43–49; ул. Доватора, 144, 146, 167–183, 144/41б; ул. Артёмовская, 50–52, 45–53; ул. Международная, 48–60, 45–55; ул. 2-я Володарского, 104–106, 131–133; ул. Коминтерна, 61–77, 66–86, 66в, 86а; ул. Артемовская, 78–90, 53–73; ул. Днепростроевская, 138–148, 119–129

25 АВГУСТА

с 10:00 до 17:00

ул. Кумженская, 1–37, 2–36

с 09:00 до 18:00

ул. 30 лет Октября, 101–293, 168–352; ул. Задонская, 24, 34, 29–267, 55а, 55д, 55е, 173а; ул. Пескова, 184–204, 25а; ул. Учебная, 1–29, 41–50

с 09:00 до 17:00

просп. Коммунистический, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 25/2, 25/3; ул. 2-я Краснодарская, 78/3; просп. Нагибина, 17/2, 17б; ул. Нансена, 123б

25-28 АВГУСТА

с 09:00 до 17:00

ул. Белорусская, 132–174; ул. Енисейская, 1–29, 2–30; ул. Алтайская, 1–27, 2–28; ул. Каспийская, 1–27, 2–28; ул. Владимирская, 1–27, 2–20; пер. Самарский, 25–45, 40–76; пер. Ильменский, 39–75, 38–72; пер. Мезенский, 25–37, 28–34

26 АВГУСТА

с 09:00 до 18:00

СНТ «Волна»

с 09:00 до 17:00

просп. Коммунистический, 20, 20/1, 16, 12/4; ул. Зорге, 8/2, 2, 4; ул. Ларина, 4, 6, 6а, 6/1, 10, 12, 14, 16; ул. Герасименко, 3, 3/1; ул. Погодина, 13, 15, 15/1, 17; пер. Ашхабадский, 12, 14

26-27 АВГУСТА

с 09:00 до 17:00

ул. 8 Марта, 2–16, 1–7; ул. Курганная, 74–86, 87–115

27 АВГУСТА

с 09:00 до 17:00

ул. Волгостроевская, 35–73, 42–94; ул. Шатурская, 55–111, 40–84; ул. Кржижановского, 115–163, 130–182; ул. Герцена, 135–143; пер. Конный, 1–9, 2–20; пер. Красной Звезды, 1–21, 2–18; пер Ударников, 1–29, 2–22; ул. Герасименко, 2, 4, 6, 6/1; ул. Погодина, 3а д/с; 5б д/с; пер. Ашхабадский, 1, 6/2; просп. Коммунистический, 12/2, 12, 12/3, 14, 12/1, 10

с 10:00 до 16:00

просп. Шолохова, 127; ул. Просвещения, 3/14

28 АВГУСТА

с 09:00 до 17:00

ул. Смотровая, 36–48, 39–57; ул. Пирамидная, 48–72, 53–79; ул. Окраинная, 10–12, 9–13; ул. 8 Марта, 16–24, 13–23; ул. Павленко, 14–32; ул. Пермская, 42–46

с 09:00 до 16:00

ул. Красноармейская, 120–122; просп. Буденновский, 51–57

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