Коронавирус в Ростове, последние новости на 24 августа

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 августа. Фото: архив "КП"

Сегодня, 24 августа стало известно, что в Ростовской области число инфицированных превысило 16 тысяч человек. Только за последние сутки выявлен еще 131 заболевший. По данным регионального правительство, наблюдается и положительная динамика. Так за минувшие 24 часа выздоровели 18 человек, а всего более 13 тысяч.

Большинство новых случаев, как обычно, зафиксировано в Ростове-на-Дону. За ним идет Азовский и Аксайский районы, а также город Шахты.

Стационарное лечение получают 1032 пациента. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ пребывают 59 человек. За последние сутки стало известно, что умерло еще 4 инфицированных.

Это 82-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердца, 67-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. Скончался также 60-летний мужчина со схожими недугами и 49-летние житель Дона, который поздно обратился за медицинской помощью. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 312 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 7421 человек. За весь период пандемии врачи обследовали 77,3 тысячи человек.