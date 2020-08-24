«Единая Россия» представила в интернете концепцию развития донской столицы

Благодаря новой интерактивной платформе, каждый ростовчанин может в любое время внимательно изучить все, что предлагают кандидаты-единороссы. Фото: ростов-дом2020.рф

Перед осенними выборами в городскую Думу Ростова-на-Дону (они состоятся в единый день голосования 13 сентября) партия «Единая Россия» запустила онлайн-проект - специальный сайт ростов-дом2020.рф, на котором во всех подробностях представила свою программу по масштабному преобразованию донской столицы.

ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Благодаря интерактивной платформе, каждый горожанин может в любое время внимательно изучить все, что предлагают кандидаты-единороссы, в максимально комфортных и безопасных условиях — лишь используя возможности интернета.

Среди ключевых программных задач заявлены решение кадрового вопроса в здравоохранении и образовании, перевод школ города на односменный режим, а также ремонт детских и спортивных площадок, масштабное озеленение Ростова.

Помимо этого, в ближайшую пятилетку единороссы запланировали перевести в асфальт не менее 350 грунтовых дорог в донской столице. Будет обновлено, как минимум, 400 детских игровых площадок и построено 5 подстанций скорой медицинской помощи. В проектах — создание 17 зеленых бульваров и аллей.

Среди других стратегических целей — обеспечение стабильного роста экономики города, инвестиций, средней заработной платы и числа рабочих мест. Кроме того, будет отдан приоритет расходам городского бюджета на развитие социальной сферы Ростова и выполнение необходимых социальных обязательств перед его жителями.

Также важной миссией является реализация стратегических планов развития города: генплана до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК «ЕР»

Возглавляет список кандидатов в депутаты ростовской гордумы от партии «Единая Россия» глава администрации города Алексей Логвиненко. Он отметил, что донская столица — это общий дом для всех горожан и его надо содержать в полном порядке.

- Название нашей программы – «Ростов – город, Ростов – дом» напоминает строчку из песни, знакомой не одному поколению ростовчан. Кстати, той самой, которая стала официальным гимном города в 2016 году благодаря решению депутатов городской Думы. Дом – это наш город: уютный, крепкий, радушный. Нам его вместе обновлять, обустраивать и любить. Нам его вместе содержать в чистоте и порядке. И выбирать тех, кому мы доверим право принимать важные решения для его развития, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

"Привести правящую партию к победе для меня - вопрос принципиальный", - подчеркивает глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, возглавивший партийный список кандидатов в депутаты ростовской гордумы от партии "Единая Россия". Фото: ro

Дополнительно градоначальник сообщил в социальных сетях, что с 3 августа он находится в предвыборном отпуске, поскольку по закону не может совмещать выборную кампанию с муниципальной службой. Лидер партийного списка ростовских единороссов также объяснил причину, по которой идет на эти выборы.

- Городская Дума - это ключевой орган местной власти. От нее зависит принятие стратегических документов развития, изменений в правила жизнедеятельности нашего города, распределение средств бюджета. Будущему созыву предстоит работать пять лет. Поэтому привести правящую партию к победе для меня - вопрос принципиальный. А так как среди некоторых горожан бытует мнение, что глава администрации не избирается всенародно, следовательно, не имеет поддержки большинства ростовчан, то опровергнуть это суждение результатами выборов – вопрос принципиальный вдвойне, - написал сити-менеджер в своем Instagram.

Кроме того, градоначальник сообщил, что узнать, чем живет город, а также выразить свою точку зрения, можно только при живом общении с гражданами. Первые встречи с ростовчанами в рамках набирающей ход избирательной кампании уже состоялись.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».