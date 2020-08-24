В Ростовской области школьные линейки проведут только для первоклассников

Взрослых обяжут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно, как пройдут школьные линейки в Ростовской области. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Василий Голубев.

В этом году линейки проведут только для первоклассников. Мероприятия традиционно пройдут на свежем воздухе. Все взрослые участники должны будут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, школы в Ростовской области начнут работать в очном режиме. В учреждениях будут действовать дополнительные меры санитарной безопасности. У учеников и сотрудников школы будут измерять температуру. В помещениях будут проводить дезинфекцию специальными средствами и беззараживать воздух.

Изменения затронут и расписание уроков и перемен. Его перестроят так, чтобы ученики разных классов почти не пересекались. Под запретом пока остаются массовые школьные мероприятия.