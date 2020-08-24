Клуб из Башкирии попросил РФС разобрать пять спорных эпизодов игры. Фото: ФК «Ростов»

ФК «Уфа» пригрозила сняться с чемпионата из-за судейства на матче с «Ростовом». Об этом председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Мурзагулов пожаловался на несправедливые решения Судьи Михаила Вилкова. Из-за удаления Вячеслава Кротова уфимцам пришлось 50 минут играть в меньшинстве.

Напомним, в ходе матча судья удалил полузащитника Вячеслава Кротова. На 38-й минуте встречи Кротов попал шипами в ногу защитнику «Ростова» Алексею Козлову. После этого уфимцам пришлось 50 минут играть в меньшинстве.

Мурзагулов назвал судейство несправедливым. Он допустил, что «Уфа» может вообще прекратить свое участие в чемпионате.

— Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра, — говорится в сообщении.

Позже «Уфа» попросила РФС разобрать пять спорных эпизодов матча с «Ростовом». В частности, клуб из Башкирии не устраивает невынесение желтых карточек Деннису Хаджикадуничу, Данилу Глебову, Кенто Хашимото, Максиму Осипенко и Хорену Байрамяну.

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