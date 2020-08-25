Беременная девушка погибла в свой день рождения: появились подробности страшного ДТП на Дону

Последствия автокатастрофы. Фото: ГИБДД

Появились подробности серьезного ДТП в Ростовской области, в результате которого уже погибли трое человек. Все произошло накануне на трассе Новочеркасск – Каменоломни. Причиной послужил опасный маневр 23-летнего водителя "Мерседес", на большой скорости вылетевшего на встречку.

Иномарка столкнулась лоб в лоб с "Фиат Албеа", в котором находилось пять человек. Вскоре на месте были все экстренные службы города. Спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать пострадавших.

Как сообщил "tuzlavgrad", 24-летняя девушка, погибшая на месте, за несколько часов до аварии отмечала свой день рождения вместе с супругом, владельцем "Мерседеса". Парень выпил, поэтому за руль своей машины не сел, а попросил подвести их своего знакомого солдата. Они направлялись по дороге в Шахты. Выяснилось, что у 23-летнего военного был минимальный водительский стаж - всего два месяца, как он получил водительские права.

Девушка скончалась еще до приезда скорой помощи. Умерла также ее маленькая собака породы йоркширский терьер. Остальных врачи забрали в больницу. Через несколько часов умел владелец "Мерседеса", супруг именинницы, а позже и 71-летняя женщина, которая находилась в салоне "Фиат". Водитель иномарки, совершивший роковой маневр, отделался ушибами.

На данный момент, сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.

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