Консервация и прогулки на солнце: готовимся к осеннему авитаминозу

Авитаминоз может привести к серьезным изменениям в организме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приближается осень — пора простуд и нехватки витаминов. Чтобы справиться с сезонным авитаминозом, подготовить организм нужно уже сейчас. Какого рациона придерживаться и от каких привычек лучше отказаться, рассказали в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения.

Авитаминоз или гиповитаминоз?

Нужно различать такие понятия, как авитаминоз и гиповитаминоз. В обоих случаях речь идет о сезонной нехватке витаминов осенью или весной. Однако при гиповитаминозе в организме есть витамины, но в недостаточном количестве. При авитаминозе ситуация намного серьезнее — это критическая нехватка или полное отсутствие витаминов.

Авитаминоз может привести к серьезным изменениям в организме. Волосы секутся или выпадают, ногти слоятся, кожа становится бледной и сухой, губы трескаются.

Внимание нужно обращать не только на овощи, но и такие продукты как мясо, крупы, творог и другие Фото: Евгения ГУСЕВА

Возможны и более печальные последствия. Страдающие авитаминозом могут заметить, что зрение ухудшилось. Во время чистки зубов десны могут кровоточить. Из-за недостатка витаминов люди начинают чаще болеть простудами и ОРВИ. Кроме того, могут обостряться хронические заболевания. Уже не говоря о плохом настроении, апатии и упадке сил.

Причин у авитаминоза может быть много. Основной фактор — скудный рацион питания. При этом внимание обращать нужно не только на овощи, но и такие продукты как мясо, крупы, творог и другие. Однако давайте разберемся, чего именно может не хватать и как наверстать упущенное.

Признаки нехватки витаминов

Главный защитник иммунной системы — витамин С или аскорбиновая кислота. Именно этот витамин не дает инфекциям проникать в организм. При недостатке аскорбиновой кислоты человек может легко подхватить простуду.

— Без аскорбиновой кислоты невозможно протекание ни одного обменного процесса в организме человека. По последним исследованиям ученых дефицит аскорбиновой кислоты является толчком к развитию опухолевых заболеваний и, в частности, рака груди, — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Витамин С содержится в цитрусовых, особенно много его в лимонах. Кроме того, его восполнить можно с помощью киви, яблок, ананасов, манго. Среди овощей — капуста, перец, чеснок, петрушка, щавель.

При консервации продукты с витамином С теряют свойства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Витамин С убивает консервация. Единственное исключение составляет квашеная капуста. Стоит помнить об этом и готовить летом не только соленые огурцы и помидоры. Капуста полезна и универсальна — можно есть как отдельное блюда или добавить, например, суп или салат.

Еще один важный борец с инфекциями — витамин А. Недостаток витамина видно на лицо — ухудшается состояние кожи. Кроме того, ретинол защищает слизистые оболочки и нормализует гормональный фон. Дефицит витамина А в питании ускоряет развитие железодефицитной анемии и препятствует дополнительному поступлению железа с пищей.

В этом случае, напротив, можно вовсю использовать летние заготовки. Витамин А отлично сохраняется при консервации. Стоит обратить внимание на такие овощи, как томаты, перец, морковь. Хорошие новости для сладкоежек — вкусной и полезной частью рациона может стать варенье из клюквы. Витамин содержится и в товарах, которые можно без труда купить в любое время года — яйца и кисломолочные продукты.

Еще несколько друзей организма

Есть витамины, которые не воздействуют напрямую на иммунитет, но также играют важную роль в организме. Так, например, витамин Е или токоферол обладает противовоспалительным, антитромбоцитным и сосудорасширяющим свойствами. Витамин Е можно назвать своеобразным эликсиром молодости. Он защищает клетки организма от преждевременного старения, делает кожу более эластичной.

Токоферол содержится в различных маслах: оливковом, подсолнечном, льняном, соевом, кукурузном, тыквенном. Еще один полезный продукт — орехи, далее следуют гречка, спаржа, ростки цельнозерновых злаков.

Необходимо соблюдать некоторые правил при хранении продуктов, содержащих витамин Е.

Витамин хорошо сохраняется при термической обработке, но чувствителен к свету и к кислороду. Товары нужно хранить в герметичных емкостях в защищенном от света месте. Таким образом, масло лучше переставить с подоконника на полку кухонного шкафчика.

Витамин Е не особо чувствителен к воздействию высокой температуры, но свет и кислород для него губительны. Поэтому желательно хранить продукты с высоким содержанием витамина Е в защищенном от света месте (например, в шкафчике) и в герметичных ёмкостях.

Основная причина авитаминоза — скудный рацион питания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Витамин D помогает организму усваивать кальций, так необходимый для зубов и костей. Кроме того, он способствует мышечному тонусу, нормальной работе щитовидной железы, сосудов и сердца.

Витамин D содержится в морской рыбе: осетре, семге и других. Кроме того, много этого витамина — в печени тунца и трески. Но больше всего витамина мы получаем с солнечными лучами. Поэтому летом так важно побольше гулять и загорать, не забывая о безопасности.

Поскольку осенью и зимой с солнышком у северян проблемы, а морепродукты бывают не каждый день на нашем столе, специалисты советуют пропивать курсами этот витамин, либо рыбий жир. В последнем, к слову сказать, содержатся жирные Омега-3 кислоты, которые сохраняют липидный слой кожи, тем самым препятствуя возникновению морщин.

Витамины В — самая большая группа витаминов и витаминоподобных веществ.

— В группу входят В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин, РР, никотиновая кислота), В4 (холин), В5 (пантенол), В6 (пиридоксин), В7 (биотин), В8 (инозитол), В9 (фолиевая кислота), В10 (парааминобензойная кислота), В12 (цианокобаламин), — рассказывают в Роспотребнадзоре.

Соответственно, и поле работы витаминов обширно. От них зависит работа нервной и сердечнососудистой систем, кишечника. Дефицит витаминов группы В прежде всего бьет по нервной системе. У человека нарушается сон, появляется бессонница, нет аппетита. Падает настроение, он становится раздражительным и не может сконцентрироваться. На лице появляется сыпь и морщины.

Витамин В не накапливается, поэтому его нужно постоянно пополнять. Он содержится в злаках, мяса, яиц, картошке, макарон, печени и других продуктах.

О чем еще важно знать

Необходимо помнить, что овощи могут быть полезны не всегда и не в любом состоянии. Так, мелко нарезанные продукты быстро теряют свои свойства. Именно поэтому приготовленный в мундире картофель полезнее, чем картофель в супе. Важно не переборщить с термической обработкой.

Лучший способ приготовления овощей — тушение. При этом лучше использовать небольшое количество воды и как можно меньше держать продукты над огнем. Эксперты советуют положить продукты в эмалированную посуду. Перед приготовлением овощи лучше не замачивать и не очищать от кожуры. Если же это невозможно, можно использовать инструменты из нержавеющей стали.

Кроме полезных продуктов в сезон простуд можно прибегать и к поливитаминным комплексам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме полезных продуктов в сезон простуд можно прибегать и к поливитаминным комплексам.

Одна таблетка может содержать такое количество витаминов, которое содержится в 12 — 15 плодах.

В борьбе с гиповитаминозом и авитаминозом важна профилактика. Сбалансированный рацион питания покажет свой результат только спустя время. Накопительный эффект имеют и поливитаминные комплексы. Динамичный ритм жизни, стресс и вредные перекусы — все это не может не влиять на состояние организма. Важно нормализовать питание — оно должно включать пищу растительного и животного происхождения согласно установленным суточным возрастным и половым нормам.

На общее самочувствие влияет образ жизни. Важно отказаться от вредных привычек, сбалансировать режим дня, выделять время для прогулок и занятий спортом. Усугублять ситуацию могут стрессы, вредные перекусы