Алексей Логвиненко: «Здоровье ростовчан — это первостепенная забота для власти»

Кандидат в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва от партии «Единая России» Алексей Логвиненко встретился с жителями Первомайского района донской столицы.

На встрече с жителями Первомайского района Ростова-на-Дону кандидат в депутаты городской Думы седьмого созыва от партии «Единая России» Алексей Логвиненко подробно рассказал о будущих направлениях развития медицины донской столицы.

По его словам, эффективно решать вопросы сохранения здоровья горожан и улучшения качества их жизни можно только при наличии в городе высококлассных медицинских услуг. Он отметил, что развитию инфраструктуры медицинской помощи, внедрению цифровых технологий в процессы лечения и реабилитации и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия ростовчан уделено особое внимание в предвыборной программе «Единой России».

- Отношение властей к здравоохранению должно соответствовать тому огромному значению, которое медицина играет для жителей донской столицы, - выразил уверенность кандидат. - Обеспечить здоровье граждан — это первостепенная забота для нас. В 2019 году в Ростове на развитие здравоохранения было потрачено 1,5 млрд рублей. В текущем году поддержка медицинской сферы составила уже 2,2 млрд рублей. Увеличение расходов в этом направлении позволит, в том числе, обеспечить наши лечебные учреждения новейшим оборудованием, что даст возможность оказывать высококачественную медицинскую помощь в любой городской больнице.

В качестве примера того, что подобные услуги уже доступны для горожан, Алексей Логвиненко упомянул процедуру стентирования сосудов сердца — сегодня такую операцию врачи доской столицы проводят фактически в каждой городской больнице. При этом количество квот, выделяемых на стентирование, увеличено в несколько раз.

Кандидат подчеркнул, что также необходимо совершенствовать работу в медучреждениях, предлагая ростовчанам новые виды услуг. В том числе платных. Это поможет привлечь в город пациентов из других регионов и новые медицинские кадры.

- Правильным подходом считаю увеличение количества платных услуг в городских больницах Ростова, но не в ущерб бесплатным. Имея дополнительные площади и оборудование, медицинские организации смогут оказывать коммерческие услуги пациентам из других регионов и желающим ростовчанам. Данные средства можно направить на развитие медицинских организаций и повышение зарплаты медицинским работникам, что является важным в текущих условиях жесткой конкуренции за специалистов. Уверен, что многие ростовчане готовы отказаться от услуг частных клиник в пользу городских больниц, где работают проверенные классные специалисты с большим опытом работы, - заявил Алексей Логвиненко.

"Обеспечить здоровье граждан — это первостепенная забота для властей города", - выразил уверенность Алексей Логвиненко.

Отвечая на вопрос жителей Первомайского района о том, как сейчас происходит в Ростове лечение пациентов с коронавирусом, спикер сообщил, что город закупил современные аппараты МРТ и КТ, а также новое эндоскопическое оборудование.

- В этом году в Ростове за два месяца созданы два ковидных госпиталя на тысячу мест. Кроме того, за этот период были оборудованы 70% всей коек в ростовских ковидных госпиталях доступом к кислороду, что позволило врачам успешно помогать пациентам справляться с опасным заболеванием, - отметил Алексей Валентинович.

Алексей Логвиненко не обошел стороной и большую работу по строительству новых и капитальному ремонту уже существующих медицинских объектов в городе. Он рассказал, что корпус роддома №5 в Ростове откроется в первой половине 2022 года.

Старое здание снесли, а на его месте уже начались работы по строительству нового семиэтажного. Новый корпус сможет принимать 100 пациентов в смену и вмещать 146 коек. На его строительство направлено 982,5 млн рублей из средств муниципального и регионального бюджетов. С его открытием появится возможность оказывать высокотехнологичную помощь неотложным беременным и роженицам с показаниями, утвержденными в санитарно-эпидемиологических требованиях.

Кроме того, напомнил Алексей Валентинович, в донской столице дан старт ожидаемому многими ростовчанами проекту - строительству нового корпуса ЦГБ.

- Это будет 12-этажное здание площадью 80 тысяч квадратных метров. Рассчитано оно будет на 660 коек стационара и 36 реанимационных коек. В корпусе будут 18 операционных и самое современное оборудование, - пояснил кандидат «ЕР».

Алексей Логвиненко отметил, что ранее было принято решение отказаться от концессии и построить корпус без привлечения заемных средств и средств инвестора.

- Это позволит нам в конечном итоге существенно сократить расходы на создание нового современного хирургического корпуса. Несмотря на то, что это большая сумма, мы уверены, что при поддержке губернатора справимся с этой задачей. Это очень важно, тем более что в партийной программе, с которой я и мои коллеги идем на выборы, есть конкретная позиция: повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств, - подчеркнул лидер партийного списка партии.

"Существеннное увеличение расходов на здравоохранение даст возможность оказывать высококачественную медицинскую помощь в любой городской больнице", - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Помимо этого, на встрече с жителями района он сообщил и о возведении медицинских учреждений в новых микрорайонах донской столицы. Особое внимание - строительству подстанций скорой помощи.

- Сегодня в Ростове действуют 9 подстанций, и за три года должны открыть еще пять, чтобы в каждом районе была возможность оперативно получить помощь. В связи с застройкой микрорайона «Левенцовский» необходимо размещение поликлиники на 500 посещений в смену. В настоящее время ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство взрослой поликлиники. Требуется обустройство и модульного здания для размещения подстанции скорой медицинской помощи на 12 бригад для оказания медицинской помощи жителям микрорайона «Суворовский», - уточнил Алексей Логвиненко.

Чтобы повысить укомплектованность муниципальных учреждений врачебными кадрами, из бюджета города ежегодно выделяется по 3,7 млн. рублей для выплаты стипендий студентам, поступившим по целевому набору. Сегодня в РостГМУ обучаются 262 студента, поступивших по такому набору. В этом году приступят к работе 25 врачей.

- Чтобы обеспечить кадрами медучреждения в новых районах города, мы предлагаем медикам улучшить жилищные условия. Служебные квартиры предоставляются врачам донской столицы наиболее востребованных направлений и специальностей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».