В образе модели из Ростова актриса Кристина Поли окажется на грани жизни и смерти

Кристина Поли в образе ростовской модели Маши Гринштейн. Фото: "Кино-театр.ру"

Восходящая звезда российского кино Кристина Поли предстанет для себя в новом образе. Она снялась в сериале об экстремальном проекте "Игра на выживание", где непринужденная погоня за главным призом в миллион евро оборачивается смертельно опасной авантюрой. Девушка примерила на себе амплуа гламурной модели из Ростова-на-Дону Маши Гринштейн. Ей предстоит справится с невероятными испытаниями, вновь и вновь преодолевая себя. Привычный образ жизни остался в прошлом - настало туманное время, когда непонятно, что будет дальше.

По сюжету девушка вместе с остальными участники приключенческого шоу приезжает в глухую тайгу, локация - Западный Саян. Всего 16 человек из разных уголков России. В съемках принимали участие настоящие суперзвезды нашего кино Саша Бортич и Алексей Чадов.

В самом начале ведущий шоу Игорь Верник объявит первое испытание, но утром после боевого крещения он исчезнет вместе со всей съемочной группой проекта. Участники останутся одни, и на вопрос, продолжается шоу или это уже не игра, они будут искать ответ до самого конца.

По сюжету модель из Ростова Маша оказалась неготова к такому повороту событий. В ее планах было легкое путешествие, а не безумные скитания по глухим лесам без намека на цивилизацию. Приходилось нелегко и за кадром: девушке, как и всем остальным актером, приходилось каждый день обустраивать собственный быт. Например, спать только в термобелье из-за холода, а при наступлении ночи перед тем, как отключается электричество, успеть отопить комнату.

По сюжету ростовчанка оказалась неготова к нечеловеческим испытаниям. Фото: "Кино-театр.ру"

В интервью "кино-театр.ру" актриса раскрыла детали съемочного процесса. Как выяснилось, ей пришлось заглянуть своим страхам в глаза. Например, прыгать с зависшего вертолета прямо в воду.

- Спустя примерно неделю съемок продюсеры объявили нам, что они подумали и решили, что мы все должны прыгать с зависшего над ручьем вертолета в воду. Когда я впервые это услышала, подумала, что они шутят, - вспоминает девушка.

- Каскадёры детально объясняли всю механику. Сверху с грохотом работают огромные винты, это тоже нужно помнить, и один за другим мы должны, не затягивая, прыгнуть с высоты, ну, скажем 5 метров. Звучит не так уж и страшно, правда? Но, поверьте, это страшно! - рассказала Кристина Поли.

Интересно посмотреть, как видят московские сценаристы типичную модель из донской столицы. Говорят девушки из Ростова самые красивые, но может быть и самые сильные?