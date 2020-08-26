Трое погибших и пять пострадавших: в Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с КаМАЗом

КаМАЗ снес пассажирский автобус в Калмыкии Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Калмыкии произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта и грузовика.

Авария случилась в ночь с 25 на 26 августа Черноземельском районе на трассе Яшкуль – Комсомольский - Артезиан, в 37 километрах к северо-западу от поселка Артезиан в направлении поселка Комсомольский. По данным регионального главка МЧС произошло столкновение пассажирского автобуса, в котором в этот момент находилось 45 пассажиров, и КаМАЗа.

В Калмыкии произошло смертельное ДТП. Фото: ГУ МЧС

В результате аварии погибли три человека и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Причина ДТП остается неизвестной. Пока удалось выяснить лишь то, что автобус вез людей из Махачкалы в Москву. К месту происшествия незамедлительно прибыли силы и средства Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона.

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Среди пострадавших двухлетний ребенок.

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