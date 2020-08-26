ФК «Ростов» — ФК «Урал» 26 августа 2020: прямая трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Пока неизвестно, какими составами выйдут на поле команды. Фото: пресс-служба «Ростова».

Матч ФК «Ростов» — ФК «Урал», прямая трансляция, 26 августа 2020: пока неизвестно, какими составами выйдут на поле команды. Домашняя игра пройдет сегодня, в 20:30, на «Ростов-Арене» в донской столице. Следите за событиями онлайн на нашем сайте.

Игру рассудит главный судья Сергей Лапочкин и его ассистенты: Максим Гаврилин, Андрей Веретешкин. Резервный судья — Дмитрий Стрельцов, инспектор Фейзудин Эрзиманов; делегат РПЛ – Александр Разинский.