Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

ФК «Ростов» — ФК «Урал» 26 августа 2020: прямая трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч ФК «Ростов» — ФК «Урал» 26 августа. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 августа 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
КомментироватьОставить комментарий
Пока неизвестно, какими составами выйдут на поле команды. Фото: пресс-служба «Ростова».

Пока неизвестно, какими составами выйдут на поле команды. Фото: пресс-служба «Ростова».

Матч ФК «Ростов» — ФК «Урал», прямая трансляция, 26 августа 2020: пока неизвестно, какими составами выйдут на поле команды. Домашняя игра пройдет сегодня, в 20:30, на «Ростов-Арене» в донской столице. Следите за событиями онлайн на нашем сайте.

Игру рассудит главный судья Сергей Лапочкин и его ассистенты: Максим Гаврилин, Андрей Веретешкин. Резервный судья — Дмитрий Стрельцов, инспектор Фейзудин Эрзиманов; делегат РПЛ – Александр Разинский.

Интересное

Рекомендуемые