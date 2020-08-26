«Ростов» – «Урал» 26 августа 2020: прогноз на матч 5 тура РПЛ

Обыграть уральцев будет не так просто. Фото: Антон Строкин

Футбольный матч между «Ростовом» и «Уралом» состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 20:30. В турнирной таблице ростовчане располагаются на две позиции выше екатеринбургского клуба. «Ростов» зачастую показывает сильную игру на своем поле, «Урал» в этом сезоне не побеждал в гостях. Однако называть «желто-синих» фаворитами матча пока рано – одолеть уральцев не так просто.

«Комсомольская правда» проанализировала прогнозы на предстоящий матч. Борьба между ростовчанами и уральцами обещает быть интересной.

Для «Урала» начало сезона оказалось неудачным — екатерибужцы проиграли «Динамо» со счетом 0:2. Однако после провальной игры команда быстро реабилитировалась. Последние три матча «Урал» достойно выступил против сильных противников. Так, матчи с «Локомотивом» и «Рубином» завершились ничьей — 1:1. В последней игре «Урал» забил гол «Краснодару» и смог удержать счет до конца матча. В итоге «шмели» набрали три балла.

«Ростов» в последнее время играет с переменным успехом. В после победы над «Тамбовом» (0:1) «желто-синие» дважды проиграли. Причем оба раза победа соперников была весьма убедительной. Ростовчане уступили сначала «Зениту», потом «Динамо» с одинаковым счетом — 2:0. В последнем матче «Ростов» наконец порадовал поклонников и обыграл «Уфу» со счетом 0:1. Однако победу сложно назвать уверенной — игра далась «желто-синим» с большим трудом.

Последние игры между командами завершались ничьей. В первом круге команды разошлись результативной ничьей — 2:2. Во втором круге ни «Ростов», «Урал» не смогли отрыть счет.

«Ростов» представляет серьезную угрозу на своем поле. При этом «Урал» в гостях в этом сезоне не побеждал три раза подряд. Единственный победный матч уральцев проходил в Екатерибурге. Кроме того, в этом матче у «Ростова» хорошая мотивация — благодаря победе команда может подняться на четвертое место. Вряд ли «желто-синие» упустят такую возможность. По прогнозам букмекеров, «Ростов» обойдет «Урал» со счетом — 1:0.