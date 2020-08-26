Кенто Хашимото открыл счет в матче с "Уралом"

В матче с "Уралом" счет открыл Кенто Хашимото. Фото: ФК "Ростов"

Ростовчане открыли счет в матче с "Уралом". Автором великолепного гола стал Кенто Хашимото.

Это уже второй гол японца в составе желто-синих. Ерёменко выполнил подачу справа, от углового флага. Осипенко головой сделал передачу на Хашимото, которого не смог накрыть никто из игроков "Урала". Мяч оказался практически в правой "девятке".

Счет матча стал 1:0 в пользу хозяев поля.

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