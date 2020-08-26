ФК "Ростов" одержал победу над "Уралом" в домашнем матче

"Ростов" дома обыграл "Урал". Фото: ФК Ростов

В донской столице сегодня, 26 августа, в рамках 5-го тура ТИНЬКОФ РПЛ "Ростов" сразился с "Уралом". Игра состоялась на стадионе "Ростов-Арена". Матч закончился в пользу хозяев поля.

Желто-синие одержали победу перед 11 тысячами фанатов. Команда начала игру крайне активно.В первые пятнадцать минут ростовчане смогли создать несколько хороших моментов у ворот соперника, реализовать которые, к сожалению, не удалось. Уже в середине тайма желто-синие усилили натиск на ворота Помазуна. Удар Ерёменко со стандарта у штрафной прошёл выше цели. В первом тайме счет так и не был открыт.

Стоит отметить, что в самом конце первого тайма Матиас Норманн после жесткого столкновения с одним из соперников получил травму и во втором тайме он уже не смог продолжить игру. Его на поле заменил японец Кенто Хашимото.

- На 59-й минуте Ерёменко отправился выполнять подачу с угла поля, после нескольких касаний мяч оказался перед японцем, который отправил мяч в сетку! – 1:0. За двадцать минут до конца встречи на поле появились Дмитрий Полоз и Александр Смирнов, которые сменили Шомуродова и Байрамяна, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

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