"Все понравилось": Валерий Карпин лаконично высказался о прошедшем матче с "Уралом"

Валерий Карпин высказался о результате матча с "Уралом". Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с "Уралом".

Наставник желто-синих остался доволен игрой своих подопечных. По его мнению, команду ощутимо подкосили травмы ключевых игроков - Мамаева и Норманна. Тренер посетовал, что менять их было особо и не на кого. Но о повреждении нанесенном Норманну Карпин остановился подробнее.

- В «Уфе» за такой же фол показали красную. Меня сильно удивляет это. Травма, дай бог, чтобы не серьезная, - подчеркнул тренер "Ростова".

Кроме того, Карпин признался, что голы Хашимото в прошлой и нынешней игре стали для него приятной неожиданностью. Тренер считает, что новый игрок постепенно вливается в новую команду.

- Когда у него спрашиваешь: «Как дела?», он всегда говорит: «Неплохо, неплохо!», поэтому я думаю, что неплохо всё, - рассказал Валерий Карпин.

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Единственный гол забил Кенто Хашимото.

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