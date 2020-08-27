Легкий южный ветерок и высокая влажность: какая погода ожидает ростовчан 27 августа

В Ростове ожидается теплая и солнечная погода Фото: "КП" Архив

В Ростове днем будет сохраняться жаркая погода, но вот с утра станет ощутимо прохладно. А к вечеру солнце ненадолго накроют облака. Кроме того, атмосферное давление продолжает быстро снижаться.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +15...+19, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+30. Но немного похолодает к вечеру - +23...+27. Сегодня, 27 августа, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не предвидится. Только к вечеру небо ненадолго затянется тучами, но они быстро рассеются.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 749-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 85%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Направление ветра в течение дня будет постоянно меняться.

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