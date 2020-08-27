Чтобы не попасть в пробку, автомобилистам лучше заранее подумать о маршруте. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в сентябре 2020: где и когда в департаменте автодорог и организации дорожного движения рассказали, на каких участках запретят проезд в ближайшее время. Чтобы не попасть в пробку, автомобилистам лучше заранее подумать о маршруте.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение

С 15 сентября по 28 декабря

Где: ул. Севастопольская, 5 /14

Причина: погрузка и разгрузка строительных материалов по данному адресу

С 11 сентября по 28 декабря

Где: пер. Братский, на участке от строения № 42 до строения № 44.

Причина: капитальный ремонт здания на пер. Братском

С 23:00 10 сентября до 5:00 11 сентября, с 23:00 11 сентября до 5:00 12 сентября, по четным дням с 16 сентября до 31 октября (23:00 (четного дня) – 5:00)

Где: будет прекращено движение транспорта и пешеходов улице Малиновского, на участке между улицей Факельной и улицей Типографской

Причина: устройство мостового полотна на путепроводе через железную дорогу по улице Малиновского

Напомним об ограничениях движения в конце августа. С 28 августа по 21 декабря будет запрещен проезд и остановка транспорта на улице Раздорской, 2А (правая полоса в восточном направлении). Данная мера связана со строительными работами по данному адресу. В тот же день будет начнут действовать ограничения движения на переулке Донецком, на участке от улицы Кременчугской до улицы Белорусской. Здесь будут прокладывать подземные коммуникации.

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