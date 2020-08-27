Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин: «Травмы Мамаева и Норманна подкосили нас»

«Желто-синие» ощутили отсутствие на поле сильнейших игроков. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Главный тренер ФК «Ростов» оценил прошедший матч с «Уралом». По словам Валерия Карпина, игра далась «желто-синим» тяжело.

Карпин отметил, что у соперников было больше сил для игры. Последний матч перед встречей «Ростов» провел на день позже «Урала». Уже после 60-й минуты силы у «желто-синие» почувствовали усталость. Большая нагрузка связана не только с плотным графиком, но и с отсутствием важных игроков.

— Силы начали иссякать где-то после 60-той минуты, плюс травмы Мамаева до игры и Норманна в конце первого тайма подкосили, — прокомментировал Карпин.

Он пояснил, что Норманн должен был играть все 90 минут. После травмы заменить его никто по сути не мог.

Напомним, матч «Ростов» — «Урал» состоялся 26 августа на стадионе «Ростов-Арена». «Желто-синие» обыграл орлов со счетом 1:0.