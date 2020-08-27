Донской пожарный во время восхождения на Эльбрус нашел загадочный камень, хранивший целую историю

Трикозов не раз участвовал в сложных походах и восхождениях. Фото: правительство Ростовской области.

Пожарный из Ростовской области во время восхождения на Эльбрус нашел загадочный камень, хранивший в себе целую историю. Вернувшись домой, мужчина провел расследование, чтобы выяснить судьбу находки. Оказалось, что камень с памятной таблицей еще в далеком 75-ом году установили на Эльбрусе его земляки в честь Победы в ВОВ. Теперь мужчина планирует свершить тоже самое — вновь взойти на Эльбрус и оставить свой памятный знак в честь Великой Победы.

Сложный путь к цели

Андрей Трикозов трудится в пожарной охране почти 25 лет. У мужчины большая семья, он воспитывает троих детей. Можно подумать, что вне опасной работы жизнь Андрея проходит тихо и спокойно. Однако у спасателя есть не менее захватывающее и рискованное хобби — альпинизм.

Шахтинец трудится в пожарной охране почти 25 лет. Фото: правительство Ростовской области.

Трикозов не раз участвовал в сложных походах и восхождениях, а однажды покорил знаменитый Эльбрус. Но на этом альпинист не остановился, а загорелся более смелой мечтой. Он поднялся на восточную вершину горы с северной стороны — такой маршрут показался ему слишком простым. Андрей нашел единомышленников и решил отправиться в то же место, но с восточной стороны. Такой путь может осилить далеко не каждый опытный альпинист.

Восточный маршрут долгое время не давался шахтинцу. Он пытался преодолеть его дважды — в 2018 и 2019 годах. Несмотря на неудачные походы, Андрей решил во что бы то ни стало покорить неприступный Эльбрус. Через год после последней экспедиции он снова собрался в путь.

Сюрприз на вершине горы

Вместе с Андреем в горы отправились еще пять человек. В первый день похода погода была на удивление ясной. Альпинистам казалось, что сама судьба благоволит их восхождению. Они спокойно продвигались, наслаждаясь видами альпийских лугов и заснеженных вершин.

— Наш путь лежал вдоль реки Ирикчат и уже на третий день мы вышли к леднику. После поднялись на камни Ачкерьякольского лавового потока. По нему прошли до площадки на высоте 4 300 метров. Здесь мы и установили свой лагерь, — вспоминает Андрей Трикозов.

Андрей решил во что бы то ни стало покорить Эльбрус. Фото: правительство Ростовской области.

Главные трудности ждали альпинистов впереди. В следующие два дня в горах бушевала пурга: смельчакам пришлось смириться и пережидать в лагере.

Только на третий день мужчинам удалось преодолеть последний участок перед вершиной. Несмотря на крутой склон, мороз и разреженный воздух мужчины оказались на макушке Европы. На вершине Андрея ждал настоящий сюрприз.

На вершине горы альпиниста ждал сюрприз. Фото: правительство Ростовской области.

— Я увидел небольшой камень, а на нем — металлическую пластину. На табличке были выбиты слова. Сначала я просто не поверил своим глазам! Надпись гласила, что табличку в 1975 году установили земляки из Шахт! — рассказывает Андрей.

Мужчина решил, что нужно восстановить подвиг предшественников. Он решил изучить данные с таблички.

Повторить подвиг героев

Дома Андрей начал изучать архивы. Он нашел газету 1975 года, в которой говорилось о восхождении дончан на Эльбрус. Выяснилось, что в тот год лучшие спортсмены области отправились на вершину в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Группе пришлось два дня оставаться в лагере из-за пурги. Фото правительство Ростовской области.

— В их числе были двое опытных инструкторов-мастеров из Шахт. Поднялись на главную вершину Европы и оставили послание для потомков. И вот, спустя 45 лет я обнаружил его.

Андрею удалось не только установить личности героев, но и встретиться с ними. Сейчас альпинистам уже за 70. Пообщавшись с ними, пожарный решил повторить их подвиг. Теперь он хочет снова пройти сложный путь и также установить табличку с сообщением для будущих поколений.