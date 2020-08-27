Василий Голубев предложил президенту России отметить наградами донских тружеников

Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области

В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путины глава Ростовской области Василий Голубев доложил, что в этом году фермерские хозяйства собрали 11,7 миллиона тонн зерновых, и предложил отметить тружеников села.

- Конечно, мы это сделаем. Я хочу их поздравить с этим результатом, - сказал президент России Владимир Путин.

Донской край стал лидером по сбору зерновых, и на 95% урожай состоит из высококачественного продовольственного зерна. Все это стало возможно благодаря высокой культуре земледелия наших фермеров и многолетнему использованию современных экологичных минеральных удобрений.

Минеральные удобрения и повышение плодородия земли стали центральными темами «Дня донского поля», прошедшего в Зерноградском районе на прошлой неделе. На мероприятие приехали десятки фермеров со всех уголков области, чтобы ознакомиться с новейшими разработками в сельхозсфере. Значимую для региона выставку посетил и донской губернатор Василий Голубев.

На площадке аграрного научного центра «Донской» Василий Голубев в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам повышения плодородия почв. Селяне вместе с наукой должны работать над сохранением почв более активно, считает глава региона.

Свою продукцию на выставке представила «ФосАгро» - крупнейший в России и Европе производитель фосфорсодержащих удобрений. Работу с аграриями в России ведет сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Ее региональная компания «ФосАгро-Дон» в текущем сезоне уже поставила донским аграриям более 200 тысяч тонн всевозможных удобрений, которые помогли достигнуть рекордных показателей и по количеству зерна, и по его качеству.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

Василий Голубев пообщался с представителями «ФосАгро-Регион» и поздравил их по итогам сезона.

- В Ростовской области аграрии все чаще используют современные технологии и определенные виды минеральных удобрений. Поэтому спрос на минеральные удобрения «ФосАгро» постоянно растет, - рассказал губернатору генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский высоко оценил вклад компании в обеспечение донских аграриев минеральными удобрениями.

- Компания держит стабильные цены. Несмотря ни на что, в течение года практически их не повышали, - добавил Рачаловский.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

Представители ведущих агропредприятий Юга России отметили, что продукция «ФосАгро» помогает нивелировать отсутствие благоприятных погодных условий. Аграрии признаются, что в последние два года наблюдается засуха. Выручают только качественные удобрения.

- С «ФосАгро» работаем уже много лет. Применяем и гранулированные сложные, и жидкие комплексные удобрения. Продукция очень качественная, обладает пролонгированным действием, что способствует снижению расходов на минеральное питание, - сказал член правления, исполнительный директор по растениеводству агрохолдинга «Степь» Андрей Ширай.

Не остался в стороне и коммерческий директор агросоюза «Донской» Александр Поспелов. Он признался, что тесное сотрудничество с компанией началось давно.

- С «ФосАгро» работаем с 2012 года. Компания надежная. Кроме качественных удобрений, имеет хороший сервис, новые интересные услуги. Главная наша цель - повышать урожайность, но делать это не за счет увеличения объемов внесения удобрений, а за счет более точного их внесения, - отметил Поспелов.

Для этого аграрии проводят почвенную и листовую диагностику, чтобы определить, какие именно элементы питания нужны.

- У «ФосАгро» есть все, что нужно для точного земледелия, и, кроме того, хорошая логистика, - отметил Александр Поспелов.

Интерес к новым видам удобрений проявляют агрохолдинги и фермеры. Главный агроном ГАП «Ресурс» Александр Кочетов рассказал, что урожай во многом зависит от удобрений.

- Земельные активы нашей компании расположены в Ростовской области, Ставропольском крае и республике Адыгея. Условия везде разные. Наша цель - увеличение средней урожайности в группе. Для этого мы рассматриваем возможность наращивания объемов внесения сложных удобрений «ФосАгро», что может повысить продуктивность полей, - отметил Кочетов.

Рядовые фермеры тоже выбирают продукцию компании.

- Мы вносим жидкие комплексные удобрения ФосАгро вместе с карбамидом дважды весной, шесть лет работаем по такой схеме, стабильно получаем до 60 ц/га зерна. В этом году из-за заморозков результат ниже, но потери меньше, чем в целом по району, - поделился фермер Иван Прядников.

В общении с губернатором генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк анонсировал расширение компании на Дону. За последние несколько лет крупному игроку удалось нарастить продажи более чем на 40%.

- Для обеспечения такого объема поставок удобрений необходима эффективная логистика. Поэтому мы вплотную подошли к созданию нашего пятого по счету агрономического центра дистрибуции в Ростовской области. Центр планируем запустить уже в 2021 году, - отметил гендиректор «ФосАгро-Регион».

Губернатор высоко оценил работу компании.

- Вы - наш надежный партнер. Мы с вами работаем немало. Я понимаю, что у вас хорошие перспективы, - подытожил Василий Голубев.