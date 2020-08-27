В «Единой России» рассказали о будущем системы здравоохранения в Ростове

"Единая Россия" предлагает обновление материально-технической базы медицинских учреждений города, в том числе увеличение количества новых автомобилей скорой медицинской помощи и реанимобилей минимум на 50.

Развитие инфраструктуры медицинской помощи, внедрение цифровых технологий в процессы лечения и реабилитации в Ростове-на-Дону, а также обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей донской столицы заложены в «медицинский» блок партии «Единая Россия», идущей на выборы в городскую Думу.

За предыдущие пять лет в Ростове было уже сделано немало для уверенного развития системы здравоохранения. Город удвоил объем бюджетных средств, направляемых на оснащение медучреждений: с 364 миллионов рублей в 2015 году до 749 миллионов рублей в 2019 году.

За пять лет также многократно увеличились расходы на улучшение материально-технической базы подразделений медицины катастроф и скорой помощи. В частности, было приобретено 53 автомобиля и обустроены 2 станции, а также проведен капремонт в 10 муниципальных медучреждениях, построены корпуса 5 медицинских учреждений. При этом вдвое вырос уровень вакцинации и диспансеризации горожан.

Как отметил лидер списка кандидатов в депутаты городской Думы от партии «Единая России» Алексей Логвиненко, эффективно решать вопросы сохранения здоровья горожан и улучшения качества их жизни можно только при наличии в городе высококлассных медицинских услуг.

- Отношение властей к здравоохранению должно соответствовать тому огромному значению, которое медицина играет для жителей донской столицы. Обеспечить здоровье граждан — это первостепенная забота для нас. В 2019 году в Ростове на развитие здравоохранения было потрачено 1,5 млрд рублей. В текущем году поддержка медицинской сферы составила уже 2,2 млрд рублей. Увеличение расходов в этом направлении позволит, в том числе, обеспечить наши лечебные учреждения новейшим оборудованием, что даст возможность оказывать высококачественную медицинскую помощь в любой городской больнице, - считает лидер списка партии «Единая Россия».

Алексей Логвиненко отметил, что эффективно решать вопросы сохранения здоровья горожан и улучшения качества их жизни можно только при наличии в городе высококлассных медицинских услуг.

Особое внимание также будет уделен овозведении медицинских учреждений в новых микрорайонах донской столицы.

Так, сегодня в Ростове действуют 9 подстанций, и за три года должны открыть еще пять, чтобы в каждом районе была возможность оперативно получить помощь. В связи с застройкой микрорайона «Левенцовский» необходимо размещение поликлиники на 500 посещений в смену. В настоящее время ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство взрослой поликлиники. Требуется обустройство и модульного здания для размещения подстанции скорой медицинской помощи на 12 бригад для оказания медицинской помощи жителям микрорайона «Суворовский.

Чтобы повысить укомплектованность муниципальных учреждений врачебными кадрами, из бюджета города ежегодно выделяется по 3,7 млн. рублей для выплаты стипендий студентам, поступившим по целевому набору. Сегодня в РостГМУ обучаются 262 студента, поступивших по такому набору. В этом году приступят к работе 25 врачей.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».