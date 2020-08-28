Грозовой фронт надвигается на донскую столицу: какая погода ожидает ростовчан 28 августа

На Ростов опустится грозовой фронт Фото: "КП" Архив

Только с утра ростовчане смогут порадоваться солнышку. Затем небо затянется черными тучами, прогремит гром, засверкают вспышки молний и польет дождь. Стоит отметить, что даже это все в совокупности не повлияет на видимость на дорогах.

В утренние часы будет довольно жарко +19...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+27. Но немного похолодает к вечеру - +21...+24. Сегодня, 28 августа, в донской столице солнечной погода будет только ранним утром. А затем, по прогнозам синоптиков, донскую столицу накроет грозовой фронт.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 5-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 749-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 46 до 97%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легкий южный ветерок и высокая влажность: какая погода ожидает ростовчан 27 августа.

Утром станет ощутимо прохладнее и почувствуется приближение осени.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!