Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 августа 2020: число зараженных дончан перевалило за 16,5 тысячи

По данным на 28 августа, от коронавируса скончались еще шесть человек. Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 28 августа прирост за сутки составил 61 заболевший. Всего в Ростовской области заразились еще 132 человека. Число инфицированных на Дону достигло 16 538.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 21 городе и районе: Шахтах (10), Новочеркасске (9), Заветинском (5), Песчанокопском (5), Сальском (5), Азовском (4), Константиновском (4), Егорлыкском (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3), Обливском (3), Октябрьском (3) районах, Волгодонске (3), Багаевском (2) районе, Азове (2), Таганроге (2), Веселовском (1), Пролетарском (1), Усть-Донецком (1), Неклиновском (1), Аксайском (1) районах.

По данным на 28 августа, от коронавируса скончались еще шесть человек. Жертвами стали 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкогематологическим заболеванием; 83-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием; 61-летняя женщина с гипертонической болезнью, с нарушением обмена веществ; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием, хронической анемией сложного генеза. Умерли 59-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ; 58-летняя женщина с нарушением обмена вещества. Сообщается, что заболевшие дончанки поздно обратились за медицинской помощью.

За последние сутки выздоровели 136 пациентов. За все время от COVID-19 вылечились 14 227 жителей области.

Лечение в стационарах проходят 1 004 заболевших. Состояние 51 человека оценивается как тяжелое.