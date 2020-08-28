Погода в Ростове-на-Дону 1 сентября 2020: жителей ожидает аномальная жара

Столбик термометра может достигать +34 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону 1 сентября 2020: в начале осени будет по-прежнему жарко. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Столбик термометра может достигать +34 градусов. Ожидается сильный ветер: скорость порывов составит 7 метров в секунду. Осадков в день знаний не предвидится.

Только к вечеру жара немного спадет. По данным сервиса «Яндекс Погода», температура снизится до +26…+31 градуса. Ночь будет прохладно до +22…+24 градусов.

Жара будет сохраняться все первую неделю осени. Самым теплым днем станет 3 сентября. Температура в этот день может составить +37 градусов. Скорость ветра — 5 метров в секунду.