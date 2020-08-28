В Ростове загорелись гостиница и автомойка: крупный пожар тушат 70 спасателей

Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар в двухэтажном здании. Строение загорелось на улице Вавилова 28 августа.
В ГУ МЧС рассказали, что горит кровля здания. метров. Поскольку пламя может перекинуться на соседние строения, объявлен повышенный ранг пожара.
К тушению привлечено 70 человек и 24 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
— Площадь пожара — 50 квадратных. К тушению привлечено 70 человек и 24 единицы техники, — прокомментировали в ведомстве.
По данным источника, на первом этаже здания находятся магазин автозапчастей и автомойка, на втором — мини-гостиница. Сейчас из автомойки эвакуируют машины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный ландшафтный пожар в Ростовской области тушили около шести часов
В Аксайском районе по неизвестной причине вспыхнул сухой камыш. (Подробности)