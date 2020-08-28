Жители Ростовской области продолжат получать бесплатную юридическую помощь

Между Законодательным Собранием и Адвокатской палатой Ростовской области заключено новое соглашение о сотрудничестве. Фото: zsro.ru

Законодательное собрание и Адвокатская палата Ростовской области подписали новое соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности. Это уже второй документ о сотрудничестве, заключенный сторонами.

Как напомнил спикер донского парламента Александр Ищенко, закон о бесплатной юридической помощи приняли еще в 2012 году. Адвокатское сообщество сначало участвовало в разработке этого законопроекта, а затем и в его совершенствовании.

- За минувшие годы в закон неоднократно вносились поправки. Были расширены критерии и категории лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь. К настоящему времени бесплатной юридической помощью по нашему областному закону воспользовались десятки тысяч жителей Ростовской области. Адвокаты активно помогают тем, кто действительно в этом нуждается – малоимущим гражданам, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам. И за эту очень серьезную и нужную работу я хочу поблагодарить, прежде всего, тех адвокатов, которые задействованы в системе бесплатной юридической помощи. Сейчас это 180 человек - настоящих профессионалов в области права, которые разрешили десятки тысяч проблемных ситуаций, волновавших жителей региона, - подчеркнул Александр Ищенко.

Кроме того, председатель Заксобрания напомнил о самоотверженной работе донских адвокатов в сложной ситуации, которая сложилась три года назад после крупного пожара в Ростове-на-Дону. Он пояснил, что работа юристов с погорельцами началась практически на следующий день после ЧП, оставившего многих людей без жилья.

- Буквально со следующего дня мы все вместе, депутаты, адвокаты, представители Правительства области приступили к приему людей. Разбирались с каждой конкретной жизненной ситуацией. Абсолютное большинство пострадавших граждан получили ту или иную форму поддержки. И самое главное – получили возможность приобрести новое жилье взамен утраченного. Адвокаты оказали правовую помощь, в том числе, в подготовке необходимых документов для обращения в суд и другие инстанции, - отметил спикер регионального парламента.

Он также добавил, что работу по совершенствованию нашего областного закона о бесплатной юридической помощи нужно продолжить. В ближайшее время депутаты донского парламента и представители адвокатского сообщества обсудят возможность расширения категорий граждан, имеющих право на получение бесплатных юридических консультаций.

- Разбирались с каждой конкретной жизненной ситуацией. Абсолютное большинство пострадавших граждан получили ту или иную форму поддержки. И самое главное – получили возможность приобрести новое жилье взамен утраченного. Адвокаты оказали правовую помощь, в том числе, в подготовке необходимых документов для обращения в суд и другие инстанции. Думаю, что нам необходимо продолжить работу по совершенствованию нашего областного закона о бесплатной юридической помощи. В ближайшее время депутаты донского парламента и представители адвокатского сообщества обсудят возможность расширения категорий граждан, имеющих право на получение бесплатных юридических консультаций, - отметил Александр Ищенко.

Президент Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Джелаухов, в свою очередь, поблагодарил донской депутатский корпус за продуктивное взаимодействие. Он также рассказал, что недавно специалисты обратились к региональному правительству с с предложением по совершенствованию оказания бесплатной юридической помощи и встретили встретили понимание.

- В результате, 25 августа 2020 года стартовал наш проект, реализация которого важна и для депутатов всех уровней. Суть его заключается в том, чтобы облегчить гражданам, проживающим в отдаленных территориях донского края, получение бесплатной юридической помощи. Адвокатская палата заключила договоры с муниципальными многофункциональными центрами оказания услуг населению (МФЦ), оборудовала в зданиях МФЦ за счет собственных средств обособленные офисы, в которых адвокаты будут бесплатно консультировать граждан. Такие адвокатские офисы будут открыты в 55 из 400 МФЦ Ростовской области, - пояснил Григорий Джелаухов.

На первом этапе такие офисы заработают в крупных городах и в районных центрах. В будущем любой житель Ростовской области сможет без проблем получить положенную ему юридическую услугу. Сегодня важность данного проекта состоит еще и в том, что именно в МФЦ соблюдаются все меры санитарной безопасности.