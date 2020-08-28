Александр Ищенко: «В бюджетном послании губернатора — ответ на вопрос о том, как государство будет заботиться о человеке»

«Бюджетное послание Губернатора – это ответ на вопрос, как государство будет помогать людям в Ростовской области», - отметил Александр Ищенко. Фото: zsro.ru

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал выступление губернатора Василия Голубева, выступившего с первым бюджетным посланием во время которого донской глава обозначил основные направления в работе правительства донского региона на ближайшие три года.

Василий Голубев назвал социальную поддержку малоимущего населения, заботу об инвалидах и людях преклонного возраста, а также развитие здравоохранения ключевыми приоритетами бюджетной политики Ростовской области.

- Это важнейшее стратегическое событие, которое обозначает контуры бюджетной, социальной, экономической политики Ростовской области на ближайшее время, - уверен спикер регионального парламента. - В центре бюджетного послания губернатора находится человек, с его проблемами, бедами. И самое главное – это ответ на вопрос, как государство будет заботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается. Прежде всего, речь идет о семьях с детьми, о многодетных семьях, о людях с ограниченными возможностями здоровья, инвалидах, членах их семей, о людях преклонного возраста, которые уже не имеют сил и возможности работать.

Наиболее важные решения касаются сохранения адресной социальной поддержки для пенсионеров, у которых нет других источников дохода. В частности, речь идет о продлении до конца 2020 года полуторного минимального прожиточного порога.

- Серьезнейшие решения приняты в сфере социального обслуживания. Речь идет о переходе от заявительного характера оказания социального сопровождения к теме постоянной заботы о пожилых гражданах, которые нуждаются в медицинской помощи, в покупке продуктов, в уборке дома. Губернатором названы очень существенные суммы – более двух миллиардов рублей в год потребуется на то, чтобы развить эту систему социальной поддержки пожилых граждан. И это принципиальная задача на ближайшие три года, это приоритет политики губернатора – помощь и поддержка пожилых сограждан, для того, чтобы обеспечить им достойные условия жизни, – подчеркнул Александр Ищенко.

Помимо этого, губернатор поставил задачу по совершенствованию доступности медицинской помощи. Сегодня только каждый пятый пожилой житель области проходит диспансеризацию. Губернатором поставлена задача, чтобы не менее 2/3 пожилых граждан могли бесплатно получить помощь в выявлении заболеваний.

– Это очень серьезная часть работы, связанная с модернизацией системы медицинского обеспечения. Для всех очевидны проблемы, которые существуют и в поликлиниках, и в больницах, и сегодня губернатором обозначен следующий этап приоритетов бюджетной политики – это ремонт существующих медицинских учреждений и строительство новых. На эти цели предусмотрены очень серьезные средства и важно, что эта цель совпадает с теми национальными приоритетами, которые определены Президентом нашей страны, - отметил спикер донского парламента.

По словам Александра Ищенко бюджетное послание губернатора, по сути, развивает все те идеи, все те задачи, которые были поставлены президентом России в майских Указах 2018 года, и которые сегодня реализовываются в национальных проектах.

- Считаю, что бюджетное послание губернатора отвечает на все главные вопросы и вызовы современной ситуации. Мы понимаем, что бюджетные возможности Ростовской области не растут в связи с замедлением экономического развития из-за пандемии, но при этом, все имеющиеся бюджетные ресурсы будут расходоваться именно на эти приоритеты социальной политики, которые обозначены губернатором, – заключил спикер донского парламента.

Александр Ищенко добавил, что депутаты Законодательного Собрания уже вовлечены в процесс подготовки бюджета на 2021-2023 годы, и в контакте с муниципальными депутатами обсуждают приоритетные задачи каждой конкретной территории.

– Уже более 150 предложений городов, районов, сельских и городских поселений направлены в Правительство области для подготовки бюджета на следующий год. С учетом послания губернатора мы перестроим свою законодательную деятельность, и уже видим необходимость принятия нескольких областных законов с учетом тех приоритетов, которые обозначил Василий Юрьевич. К этой работе мы готовы приступить, - подвел итог председатель Законодательного Собрания Дона.