Жарко и ветрено: какая погода ожидает ростовчан 29 августа

Последние летние выходные пройдут без осадков. Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону снова прогнозируют жаркую погоду. Рассказываем, какая погода ждет жителей 29 августа.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром температура будет достигать +15…+26 градусов. К обеду в городе станет жарко — до +27…+29градусов. Днем усилится ветер. Скорость порывов составит 4 метра в секунду.

К вечеру жара спадет. Столбик термометра будет показывать +19…+28 градусов. О приближении осени жителям напомнит прохладная ночь. В это время похолодает до +16…+18 градусов.

Ранее стало известно, какая погода ждет ростовчан 1 сентября. В день знаний будет по-летнему жарко — до +34 градусов. Осадков не предвидится.