Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 августа 2020: скончались еще шесть зараженных дончан

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще шести человек. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 29 августа прирост за сутки составил 65 заболевших. По всей Ростовской области коронавирусом заразились еще 127 человек. Число инфицированных в донском регионе достигло 16 665.

Кроме Ростова новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 городах и районах: Батайске (12), Шахтах (8), Волгодонске (8), Таганроге (7), Семикаракорском (5), Белокалитвинском (4) районах, Новочеркасске (3), Каменске-Шахтинском (3), Азовском (2), Родионово-Несветайском (2) районах, Азове (1), Сальском (1), Пролетарском (1), Обливском (1) районах, Гукове (1), Каменском (1), Мартыновском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах.

За последние сутки от коронавируса вылечились 115 человек. За весь период выздоровели 14 352 пациента.

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще шести человек. Жертвами стали 65-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 77-летняя с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Скончались 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 85-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы, нарушением обмена веществ; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ.

В стационарах лечение проходят 989 заболевших. В тяжелом состоянии находится 51 зараженный.