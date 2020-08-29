В Ростове неизвестные взломали банкомат и похитили более миллиона рублей

Злоумышленникам удалось незаметно проникнуть в помещение.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили банкомат одной из финансовых организаций. Происшествие случилось в Советском районе города, сообщил источник в правоохранительных органах.
Злоумышленникам удалось незаметно проникнуть в помещение, где находился банкомат. Они взломали терминал и похитили все деньги. По предварительным данным, пропало более миллиона рублей.
Прихватив крупную сумму, преступники скрылись с места происшествия. Пока неизвестно, кто причастен к ограблению.
Напомним, 1 июля 43-летний мужчина ограбил банковское отделение в Северном районе. Он зашел в помещение с гранатой и потребовал от сотрудников отдать деньги. Напуганные люди достали из кассы крупную сумму и передали грабителю. Буквально через два дня полиция задержала подозреваемого.
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