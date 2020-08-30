«Краснодар» — «Ростов» 30 августа 2020: прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу

Обе команды начали сезон с переменным успехом. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Футбольный матч между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится в Краснодаре и начнется в 20:00. Обе команды начали сезон с переменным успехом, но в Южном дерби все может измениться. Ни один из «соседей» победу просто так не отдаст.

«Комсомольская правда» проанализировала прогнозы на предстоящий матч. Борьба между клубами всегда напряженная, и, похоже, эта игра не станет исключением.

Сейчас «Краснодар» занимает восьмое место турнирной таблицы. «Быки» стартовали с разгрома «Уфы» со счетом 3:0. Дальше игры складывались для клуба не всегда так «гладко». Во втором туре они уступили «Локомотиву» (1:0). После этого краснодарцы реабилитировались, одолев «Арсенал» со счетом 2:0. Однако уже в следующей игре футболисты проиграли «Уралу» — 0:1. Последний домашний матч с ЦСКА завершился ничьей — соперники забили друг другу лишь по одному мячу.

Такое же непостоянство показывает и «Ростов». Как и «Краснодар», «желтой-синие» начали сезон с победы, хоть и не такой убедительной. «Ростов» обыграл «Тамбов» со счетом 0:1. Следом за победой началась полоса неудач — сначала дончане проиграли сначала «Зениту», а потом «Динамо» со счетом 2:0. В последнее время дела у команды стали немного налаживаться. «Ростов» обыграл «Уфу» со счетом 0:1 и «Урал» (1:0).

В прошлом сезоне ни одна из команд не одержала триумфа. Матчи завершились ничьей: в одном случае со счетом 2:2, в другом — 1:1.

Южное дерби всегда долгожданное и эмоциональное. Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от настроя футболистов. С одной стороны, «Краснодару» будет легче на своем поле. С другой, «Ростов» будет чувствовать себя увереннее благодаря последней победе. Отметим, что «быки» как раз недавно сыграли вничью именно на своем поле.

Вероятнее всего, обе команды забьют мячи в предстоящей игре. Букмекеры считают, что с большей вероятностью победит «Ростов».