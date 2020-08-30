ФК «Краснодар» — ФК «Ростов» 30 августа 2020: прямая трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Первое Южное дерби обещает быть интересным. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

«Матч» ФК «Краснодар» — «Ростов», прямая трансляция, 30 августа 2020. Гостевая встреча в Краснодаре.

В рамках 6-го тура Тинькофф РПЛ футбольный клуб «Ростов» в гостях сыграет против «Краснодара». Встреча начнется сегодня, 30 августа, в 20:00 на арене «Краснодар».

14:35 Стало известно, в какой форме сыграют команды. Ростовчане выйдут на поле в желтом. Краснодарцы - в зеленом.

13:30 Прогноз погоды. По данным синоптиков, вечером в Краснодаре ожидается +30 градусов.

12:08 Футболисты «Ростова» уже прибыли в Краснодар. Команда готовится к игре

Команда уже находится в Краснодаре. Фото: ФК «Ростов»

11:37 В прошлом сезоне «Краснодар» и «Ростов» сыграли дважды. Перехватить пальму первенства не удалось ни одной команде. В Краснодаре «Ростов» весь матч вел со счетом 2:0. Когда казалось, что победа в кармане, «быки» сравняли счет за секунды до финального свистка. В Ростове «желто-синим» помогло избежать поражение пенальти. Счет в той игре составил 1:1.

11:12 Всего команды сыграли в РПЛ 20 матчей. В 9 из них выигрывал «Краснодара», 10 завершились ничьей. Лишь однажды победу одержал «Ростов».

Рассудит «Краснодар» и «Ростов» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В бригаду войдут также Ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный рефери — Анатолий Жабченко.

Напомним, по итогам начала сезона «Ростов» набрал 9 баллов и занял 6-е место турнирной таблицы. Получивший 7 баллов «Краснодар» находится пока на 8-ю строчку таблицы.

Видеотрансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».