Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 августа 2020: зараженных выявили в 27 городах и районах области

С начала пандемии вылечились 14 416 пациентов. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону на 30 августа прирост за сутки составил 48 заболевших. Всего в Ростовской области заразились еще 134 человека. Число инфицированных за все время достигло 16 799.

Кроме Ростова случаи заражения выявили в 26 городах и районах: Волгодонске (10), Шахтах (9), Аксайском районе (9), Новочеркасске (8), Каменске-Шахтинском (6), Батайске (5), Азове (4), Сальском (4), Веселовском (3), Волгодонском (3) районах, Таганроге (3), Октябрьском (3), Азовском (2), Багаевском (2) районах, Новошахтинске (2), Неклиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Боковском (1), Верхнедонском (1) районах, Звереве (1), Гукове (1), Дубовском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Константиновском (1) и Шолоховском (1) районах.

За сутки выздоровели 64 человека. С начала пандемии вылечились 14 416 пациентов.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех человек. Жертвами стали женщины 62 и 79 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; мужчина 80 лет с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; мужчина 88 лет с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также хроническим заболеванием печени.

В стационарах лечатся 975 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 47 зараженных.