С 31 августа тысячи жителей Ростова останутся без света

В сотнях домов пройдут отключения электричества.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
С 31 августа в сотнях домов пройдут отключения электричества. Рассказываем, по каким адресам и на какое время запланированы отключения.
31 августа
С 10:00 до 12:00
- ул. Ерёменко 56/1, 56/2, 56/3, 56/6
С 9:00 до 16:00
- пер. Островского 81-93, 78-92; ул. М. Горького 75-95; ул. Красноармейская 92-120;
С 9:00 до 13:00
- ул. Профсоюзная 51-85
С 9:00 до 17:00
- ул. Смотровая 36-48, 39-57; ул. Пирамидная 48-72, 53-79; ул. Окраинная 10-12, 9-13; ул. 8-го Марта 16-24, 13-23; ул. Павленко 14-32; ул. Пермская 42-46; ул. Труда; пер. Водников 22; ул. Ленина 200, 217, 229/3; ул. Чугуевская; пер. Краевой 36; пер. Неженский 5А; пер. Ужгородский; пер. Тагильский; просп. Шолохова 94, 104А; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; ул. Книжная 177-217, 196-248; пер. Гарибальди 35-81, 28-78; пер. Руднева 59-73, 54-78; просп. 40 лет Победы 226; просп. Коммунистический 20, 20/1, 16, 12/4; ул. Зорге 8/2, 2, 4; пр. Коммунистический 12/2, 12, 12/3, 14, 12/1, 10
31 августа — 4 сентября
С 9:00 до 18:00
- ул. Артемовская 45-51, 50-70; ул. Международная 45-57, 48-60; ул. Коминтерна 61-77, 66-86, 66В, 86А; ул. Артемовская 78-90, 53-73; ул. Днепростроевская 138-148, 119-129; ул. Лобачевского 38, 40, 92; ул. Карпатская 42-46, 41-47; ул. Ковалевской 46-54, 43-49; ул. Доватора 144, 146, 167-183, 144/41Б;
С 9:00 до 17:00
- пер. Буревестник 9, 7/98, 10-12; ул. Межевая 87-133, 82-158; просп. Ставского 1, 39, 28-44; ул. Трудящихся 51-131, 66-126; ул. Нагорная 73-127, 88-130; пер. Ярославский 9-15, 18-24
1 сентября
С 9:00 до 17:00
- ул. Борко 1, 2-6, 6/2, 6/3; ул. Капустина 8-14; ул. Смотровая 36-48, 39-57; ул. Пирамидная 48-72, 53-79; ул. Окраинная 10-12, 9-13; ул. 8-го Марта 16-24, 13-23; ул. Павленко 14-32; ул. Пермская 42-46; с/т «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Космос», «Россельмашевец», «Красный Аксай», «Виноградарь» «Орбита»; ул. Доватора 144/41Б
2 сентября
С 9:00 до 16:00
- ул. Вятская 37А
С 9:00 до 17:00
- ул. Нариманова 71-85; ул. Краснокурсантская 76-88, 67-81; ул. Фурмановская 80-94, 89-107; ул. Евдокимова 102-116, ул. Плиева 45-67; пер. Тбилисский 1-53, 2-48; пер. Грузинский 1-41, 2-38; пер. Марксистский 1-37; пер. Канонерский 39-63, 56-78; ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Победы 23-35, 2-46; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Лесозащитная 91-127, 104-144; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. 1-я Грамши 67-91, 78-94; ул. 2-я Грамши 101-125, 128-162; пер. Адлерский 17-41, 20-32; ул. Республиканская 136
2 сентября — 3 сентября
С 9:00 до 16:00
- ул. Украинская 41-73, 20-54; ул. Вятская 80-94; пер. Хибинский 83-127, 82-130; пер. Кубанский 115-139, 108-132; пер. Манычский 89-133, 82-124; пер. Сальский 101-123, 82-96; пер. Медведицкий 61-87, 62-86
3 сентября
С 9:00 до 16:00
- ул. Штахановского 12, 12/1, 12/2
С 9:00 до 17:00
- ул. Тарновского-Терлецкого 65-97, 84-102; ул. Севастопольская 65-121, 68-110; ул. Тульская 47-115, 56-104; ул. Ташкентская 9-25, 8-22; ул. Автодорная; пер. Владивостокский 31-49, 54-78; ул. 1-я Грамши 33-55, 44-66; ул. 2-я Грамши 72-98; ул. Волжская 127-147, 138-156; ул. Камская 127-167, 118-152; ул. Мурманская 117-153, 126-164; ул. Глинки 119-153, 122-152; ул. Калужская 125-159, 96-126; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 53-77; ул. Аккуратная 2В; пер. Багряный 1-13, 2-20; ул. Главная 15-17, 8-20, 32-42, 29-67; ул. Доватора 55; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Нижняя балка 10; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 1-7, 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Суворова 19/22, 20А; ул. Б. Садовая 73