«Хочется, чтобы нападающие забивали»: Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от матча «Краснодар» — «Ростов»

По словам тренера, футболисты ощущают накопившуюся усталость. Фото: ФК "Ростов".

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о готовности команды к матчу с «Краснодаром». Наставник рассказал об ожиданиях от матча.

Карпин отметил, что футболисты ощущают накопившуюся усталость. По его словам, игра с «Уралом» было тяжелой, поскольку времени на подготовку было мало. Чуть больше его было перед игрой с «Краснодаром»

— Сейчас у нас на день больше было на восстановление, но понятно, что «Краснодар» — соперник другой, будет непросто.

Карпин отметил, что в последних играх «Ростов» создает много моментов. Однако до голов доходит не всегда.

— Пока не хватает реализации. Хотелось бы, чтобы нападающие забивали, — поделился Карпин ожиданиями.