«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром в гостевом матче

Темп игре задал «Краснодар», но позже ростовчане перехватили лидерство. Фото: ФК «Ростов».

Противостояние «Ростова» и «Краснодара» снова завершилось ничьей. Южное дерби прошло 30 августа на арене «Краснодар».

Темп игре задал «Краснодар». Хозяева поля создавали опасные моменты, пытаясь комбинировать на подступах к штрафной «Ростова». Однако Песьяков раз за разом спасал ворота «желто-синих».

Позже ростовчане быстро перехватили лидерство. Так, Байрамян дважды выводил мяч на удачную позицию. Однако оборона снова подвела: ни Шомуродов, ни Еременко забить не смогли. Байрамян оказался в центре внимания, когда едва не получил травму. Петров наступил ему на ногу, однако пенальти не назначили.

Во втором тайме игра стала еще более напряженной. Обе команды то и дело создавали опасные моменты. Первым счет открыл Матиас Норманн, забивший в левую от себя стойку. Однако хозяевам поля удалось сравнять счет. С передачи Петрова гол забил Берг.

Счет в Южном дерби составил 1:1. Напомним, в две предыдущие игры между командами также заканчивались ничьей.