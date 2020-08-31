В Ростовской области дети отравились грибами на прогулке

Санитарные врачи предупреждают: нельзя собирать поганки в лесополосах и парках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с начала года от отравления поганками пострадали пять человек. Такие цифры озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора, которые подсчитали число пациентов, оказавшихся на больничной койке после того, как те отведали дикорастущих грибочков. В частности, сообщается, что среди заболевших нет ростовчан, но есть жители таких городов, как Шахты, Волгодонск и Таганрог.

- Грибы, послужившие причиной отравления, были самостоятельно собраны и приготовлены для употребления в пищу, - добавили в ведомстве. - Среди пострадавших - двое детей, употребивших сырые грибы во время прогулки.

Санитарные врачи предупреждают: нельзя собирать поганки в лесополосах и парках, а также есть как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены.

Кроме того, не покупайте грибы сырые, сушеные, соленые и консервированные в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс или у случайных лиц. Плюс, если покупаете грибы в магазинах, то внимательно рассматривайте упаковку: не стоит брать испорченные грибы, с нарушением целостности упаковки, без маркировки или листов-вкладышей с информацией о товаре. А вот употребление в пищу грибов совместно с алкоголем может активировать ряд токсинов и приводить к возникновению отсроченного токсического синдрома.

Вдобавок, остерегайтесь старых, переросших грибов, в них наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющих на организм человека. К тому же, грибы являются трудно перевариваемым продуктом, в них много хитина - грибной клетчатки. В этой связи людям с ослабленным здоровьем, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, детям не рекомендуется употреблять в пищу грибы.

И, кстати, запах грибов не гарантирует их съедобность: смертельно ядовитая бледная поганка в молодом возрасте вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон.

Ну, и наконец, в случае отравления ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а сразу же обращайтесь за медицинской помощью.