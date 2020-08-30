Тренера «Краснодара» удалили после матча с «Ростовом»: Мусаев зааплодировал судье

За тренера попытался вступиться форвард «Краснодара» Ари. Фото: ФК «Краснодар».

Тренера «Краснодара» удалили после матча с «Ростовом». Судья показал Мураду Мусаеву красную карточку почти сразу после финального свистка.

Когда игра завершилась, наставник «быков» подошел к арбитру Сергею Карасева и что-то сказал. Судя по всему, Мусаев высказал судье претензии. После этого раздраженный тренер саркастически зааплодировал Карасеву. Реакция Карасева не заставила себя долго ждать — в ответ он показал красную карточку.

За тренера попытался вступиться форвард «Краснодара» Ари. К счастью, игроку удалось избежать штрафных санкций.

Напомним, матч «Краснодар» — «Ростов» состоялся 30 августа на арене «Кранодар». Игра завершилась ничьей — 1:1. «Ростов» оказался на седьмом месте турнирной таблицы, «Краснодар» — на девятом.

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