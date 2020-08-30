«Подустали во втором тайме»: Валерий Карпин высказался об игре «Ростова» с «Краснодаром»

Карпин признал, что сегодня ростовчане провели не самый лучший матч. Фото: ФК «Ростов».

Валерий Карпин оценил итоги матча «Краснодар» — «Ростов». Тренер «желто-синих» рассказал, что могло помешать победе «желто-синих».

Карпин признал, что сегодня ростовчане провели не самый лучший матч. Даже матчи с «Зенитом» и «Динамо» тренер оценил выше. По его словам, в первом тайме «Ростов» и «Краснодар» были на равных. А вот во второй игре проявили себя «быки».

— Второй тайм – подустали, «поднаелись», пришлось делать замены, так что я думаю во втором тайме «Краснодар» получше выглядел, — высказался Валерий Карпин.

Он отметил, что перерыв должен пойти на пользу «Ростову». Тренер назвал паузу «глотком свежего воздуха» для команды. В это время футболисты смогут выдохнуть и набраться сил.

Матч «Кранодар» — «Ростов» состоялся 30 августа. Южное дерби закончилось ничьей — 1:1. «Ростов» занял седьмое место турнирной таблицы РПЛ, «Краснодар» — девятое.