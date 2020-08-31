Лето снова вернулось в донскую столицу: какая погода ожидает ростовчан 31 августа

В Ростове снова ожидается невыносимая жара Фото: "КП" Архив

Лето не спешит уходить из донского края и передавать права осени. Жара снова надолго установится в Ростове-на-Дону. Спасти горожан от зноя сможет только усилившийся ветер.

В утренние часы будет уже довольно тепло +19...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +30...+32. Но немного похолодает к вечеру - +24...+30. Сегодня, 31 августа, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 6-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 20 до 54%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Слегка увеличится и геомагнитная активность.

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