Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 августа 2020: число зараженных дончан приближается к 17 тысячам

Подтвердилась смерть от коронавируса еще троих человек. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 31 августа прирост за сутки составил 56 заболевших. В Ростовской области заразились еще 128 человек. Число инфицированных в донском регионе достигло 16 927.

Новые случаи заражения выявили в 27 городах и районах области: Азове (3), Батайске (4), Волгодонске (6), Гукове (2), Новочеркасске (8), Аксайском (1), Веселовском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (2), Мартыновском (6), Матвеево-Курганском (1), Морозовском (2), Мясниковском (4), Неклиновском (1), Октябрьском (2), Орловском (5), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (2), Сальском (2), Семикаракорском (5), Тацинском (4), Целинском (1), Чертковском (4) районах.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще троих человек. Жертвами стали 74-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 56-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, 80-летний мужчина с хроническими эндокринным заболеванием, заболеванием почек. За все время от коронавируса скончался 351 заболевший.

За сутки от COVID-19 вылечились 45 человек. С начала пандемии выздоровели 14 461 пациент.