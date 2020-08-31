В «Единой России» назвали ключевые приоритеты в сфере образования Ростова

В 2019 году в ростовском микрорайоне Суворовском открылась первая школа на 1340 школьников.

Ростовские «единороссы» представили свою концепцию будущего усовершенствования системы дошкольного и среднего образования в донской столице в ближайшие годы. Главные приоритеты, на которые сделала ставку политическая партия, идущая на сентябрьские выборы в городскую Думу, заключаются в переходе школ города в односменный режим, создание условий для шаговой доступности детских садов и уверенном развитии учебных заведений нового инновационного типа.

Кроме того, «Единая Россия» учитывает реализацию потребностей детей в дополнительном образовании.

С 2015 по 2019 годы бюджетные расходы на образование в донской столице выросли на треть — с 11,1 млрд рублей до 14,8 млрд рублей. За пять лет были построены восемь новых зданий детских садов и три новые школы. Также капитальный ремонт провели в 11 школах и девяти детских садах. Помимо этого, за истекший срок полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

О грядущих преобразованиях в сфере образования Ростова рассказал лидер партийного списка «Единой России» на выборах депутатов городской Думы Алексей Логвиненко. По его словам, к 2020 году донская столица вышла на второе место в России по качеству оказания образовательных услуг в школах и дошкольных учреждениях. Эта положительная динамика будет сохранена и приумножена.

- До 2025 года в городе будут построены 21 новая школа и девять детских садов. Создадим как минимум два центра по работе с одаренными детьми. Так же как и в медицине, в образовании остро стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров. Будем его решать путем привлечения молодых специалистов, - пояснил лидер списка.

Помимо этого, «Единая Россия» планирует разработать проектную документацию на строительство и реконструкцию 17 школ — в том числе, в районе Ростовского моря, а также жилых районах Суворовском и Левенцовском, жилом комплексе «Соловьиная роща» и 2-м микрорайоне жилого района Темерника.

Также к началу 2022 года будет завершен капремонт школ № 20, 78, 84. При этом важнейшей задачей является полная ликвидация к 2025 году очередей в ясельные группы детсадов и столь необходимое городу упразднение вторых смен в школах.

- Во исполнении поручения президента России, уже с 1 сентября 2020 года учащиеся начальной школы начнут обеспечиваться бесплатным горячим питанием, - добавил Алексей Логвиненко.

Лидер партийного списка «единороссов» также сообщил о том, что в ростовских школах собираются развивать систему дистанционного обучения в школах при сохранении приоритета традиционного обучения, внедрять удобное программное обеспечение и цифровые технологии. В ближайшей перспективе намечено создание электронного портала дополнительного обучения для школьников донской столицы.

- Физическому воспитанию, формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения уделяется особое внимание. Мы делаем все, чтобы в каждой школе была возможность для полноценных занятий спортом. Работа в этом направлении продолжается, - резюмировал Алексей Логвиненко.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».