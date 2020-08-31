Ростовский каскадер пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 километров в час: видео

Сначала каскадер тренировался и прыгал в кольца вместо бочки. Фото: instagram.com/chebotarev_evgeny/

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев исполнил очередной опасный трюк. На этот раз парень пролетел сквозь металлическую бочку на скорости 70 километров в час.

Для трюка Евгений подвесил на веревку металлическую бочку без дна и крышки. Лежа на крыше автомобиля, он подъезжал к бочке на скорости 70 километров в час. После этого каскадер пытался запрыгнуть в отверстие. Такой «фокус» ростовчанину удалось выполнить далеко не с первого раза.

— Сначала я тренировался и прыгал в кольца вместо бочки, но ничего не получалось. Я все равно решил попробовать прыгнуть в бочку. В один день прыгнул дважды. В результате получил много травм, ушибов и ссадин. Пришлось восстанавливаться, — рассказал Евгений.

Спустя десять дней мужчина решил повторить трюк. Однако выполнить его удалось только с четвертого раза.

— Сначала снова ничего не вышло, но в тот же день я решил попробовать еще раз. И тогда все получилось. Кстати, пролетать сквозь кольца я так и не научился, — говорит Чеботарев.

Каскадер уже готовится к новому трюку. На этот раз о хочет за рулем «Нивы» прыгнуть с трамплина. По словам Евгения, он уже не раз разбивал и чинил машину, но останавливаться не собирается.