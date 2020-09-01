В День знаний будет аномально жарко: какая погода ожидает ростовчан 1 сентября

В Ростове в День знаний будет аномально жарко Фото: "КП" Архив

В праздничный для школьников и педагогов день в донской столице будет крайне жарко. Спасти от духоты горожан сможет только прохладный ветер. Кроме того, атмосферное давление и влажность снова пойдут на понижение.

В утренние часы будет уже довольно тепло +19...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +32...+33. Но немного похолодает к вечеру - +27...+31. Сегодня, 1 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 6-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 751-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 20 до 47%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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От жары будет спасать лишь усилившийся ветер.

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