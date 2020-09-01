Алексей Логвиненко: «Ростову нужны комфортные условия для организации успешного учебного процесса»

Лидер партийного списка партии «Единая Россия» Алексей Логвиненко рассказал о том, какие шаги будут предприняты в Ростове до 2025 года для улучшения сферы образования. Фото: пресс-служба ростовского регионального отделения партии "Единая Россия"

Во время встречи с ростовчанами лидер партийного списка партии «Единая Россия» Алексей Логвиненко рассказал о том, какие шаги будут предприняты в городе до 2025 года для улучшения сферы образования и повышения качества учебного процесса.

Ставка будет сделана на перевод учебных заведений Ростова в односменный режим. Для этого нужно возводить учебные учреждения, причем в большом количестве.

- До 2025 года в городе будут построены 21 новая школа и девять детских садов. Кроме того создадим как минимум два центра по работе с одаренными детьми, - пояснил Алексей Логвиненко.

По словам лидера партийного списка строительство школ в донской столице — это наболевшая проблема, которая становится только острее, учитывая постоянный прирост населения и расширение городских территорий, появление новых микрорайонов. При этом напряженная ситуация уже начинает выправляться.

В прошлом году было завершено строительству двух ростовских школ. Учебные заведения на 1110 и 1340 мест появились в микрорайонах «Красный Аксай» и «Суворовский».

Как отметил Алексей Логвиненко, параллельно две школы находятся в стадии строительства, еще пять запроектированы, по шести другим разрабатывают проекты.

- По остальным активно ищем свободные земельные участки для возведения. В новых районах с этим проблем нет, но вот в застроенной части Ростова с землей зачастую возникают проблемы, их решением занимаются власти, - пояснил лидер списка.

При этом одна из запроектированных школ станет самой большой на Юге России. Учебное учреждение на пересечении улиц Зорге и 339-й Стрелковой дивизии вместит 1600 учеников.

- В школах, которые мы строим, созданы комфортные условия для организации успешного учебного процесса. Это современно оборудованные столовые и учебные классы. Кроме того, в учебных заведениях предусмотрено по 3-4 спортивных зала. Уверен, что педагоги, ученики и их родители по достоинству оценят новшества, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Решающая роль в развитии системы образования города проходит в том числе и за счет поддержки и помощи со стороны донского главы Василия Голубева и «Единой России». Партия ставит перед собой стратегические задачи и понимает, как их реализовывать, в какой конкретно поддержке нуждаются жители каждого района.

Также к началу 2022 года будет завершен капремонт школ № 20, 78, 84. При этом важнейшей задачей является полная ликвидация к 2025 году очередей в ясельные группы детсадов и столь необходимое городу упразднение вторых смен в школах.

- Во исполнении поручения президента России, уже с 1 сентября 2020 года учащиеся начальной школы начнут обеспечиваться бесплатным горячим питанием, - добавил Алексей Логвиненко.

Лидер партийного списка «единороссов» также сообщил о том, что в ростовских школах собираются развивать систему дистанционного обучения в школах при сохранении приоритета традиционного обучения, внедрять удобное программное обеспечение и цифровые технологии. В ближайшей перспективе намечено создание электронного портала дополнительного обучения для школьников донской столицы.

Алексей Логвиненко также отметил, что в День знаний за парты в донской столице сели 111 тысяч школьников. Среди них - более 12 тысяч первоклассников.

- Прошлый учебный год выдался непростым. И я уверен, что все соскучились и с нетерпением ждали встречи с родной школой. К этому дню мы обновили и открыли школы. Среди них - второй корпус лицея № 11 в микрорайоне «Красный Аксай». После капремонта открыл двери лицей №13. Возобновляют свою работу начальная школа гимназии № 36 и школа № 78, - рассказал лидер списка «Единой России».

Помимо этого, в Ростове решается вопрос и увеличения мест в дошкольных образовательных организациях. Если очередность в детские сады для детей от трех лет уже ликвидирована, то следующий этап — это ликвидация очередности в ясли.