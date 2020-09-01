Вагнер Лав получил шанс приехать осенью в Ростов-на-Дону

Жеребьевка на третьего квалификационного раунда прошла 1 сентября. Фото: ФК «Кайрат».

«Ростов» в третьем отборочном этапе Лиги Европы может встретиться с «Кайратом» из Казахстана. Жеребьевка на третьего квалификационного раунда прошла 1 сентября в швейцарском Ньоне.

«Ростов» сыграет с победителем матча между «Кайратом» и командой, выигравшей в противостоянии израильского «Маккаби» и боснийского «Железничара». Игра между «желто-синими» и одной из команд пройдет 24 сентября в Ростове-на-Дону. Если соперником ростовчан окажется «Кайрат», в донскую столицу приедет игрок клуба, легендарный экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

ФК «Ростов» получил право играть в Лиге, завоевав пятое место в турнирной таблице РПЛ. Это будет пятый раз, когда команда выступит в еврокубках. В последний раз «желто-синие» принимали участие в сезоне 2016/17. Тогда дончане дошли до 1/8 финала, где уступили английскому «Манчестер Юнайтед».

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