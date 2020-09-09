Следователи возбудили дело после смерти годовалого малыша в Батайске

Семья Лаптевых с новорожденным малышом. Фото: соц. сети

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика в Батайске. Трагедия произошла в конце прошлого месяца в одной из больниц города. Правоохранители уже изъяли из медицинского учреждения все необходимые документы и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что ребенку стало плохо еще 30 августа. С утра мальчика начало тошнило, он был вялый и побледнел - все признаки отравления. Взволнованные родители вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили его в городскую больницу. В течение нескольких часов с ним работали врачи, однако его состояние малыша стремительно ухудшалось.

Мать мальчика Юлия рассказала в социальных сетях, что ее сыну сначала поставили две капельницы, от которых ему стало хуже. После медсестра сделала укол с антибиотиком. По словам раздавленной горем женщины, у него сразу посинели губы, сильно поднялась температура и появилась отдышка.

Врачи перевели его в реанимацию, но уже к вечеру организм малыша не выдержал: сердце остановилось...

Эта история, описанная и опубликованная мамой покойного мальчика,со скоростью звука всего за несколько часов разлетелась по всем городским соцсетям. На странице матери - сотни сочувствующих комментариев. В тот же день родители написали заявление в городскую прокуратуру, после чего и было возбуждено уголовное дело.

Сейчас в ситуацию вмешались региональные следователи. Они проверят все факты и обстоятельства смерти ребенка. Напомним, виновность врачей может определить только суд.

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