Сильный ветер и жара: какая погода ожидает ростовчан 2 сентября

В Ростове снова ожидается жаркая погода Фото: "КП" Архив

Осень не спешит приходить в донскую столицу. Жара в Ростове наступает с самого раннего утра и длится до позднего вечера. От духоты горожан спасает только прохладный ветерок с восточной стороны.

В утренние часы будет уже довольно тепло +20...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+32. Но немного похолодает к вечеру - +27...+30. Сегодня, 2 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 6-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 751-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 46%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Прохладный ветер с востока освежит горожан.

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