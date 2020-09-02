Ростовский климатолог объяснил причину аномальной жары в начале сентября

Будет ли таким жарким весь месяц, оценить пока сложно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале сентября в Ростовской области ожидается аномальная жара. Кандидат географических наук и преподаватель климатологии Александр Иошпа назвал причины такой погоды.

По данным Росгидрометцентра, в первую неделю месяца столбик термометра может достигать +34…+36. Климатолог подтвердил, что это действительно высокая температура даже для «бабьего лета». Однако такая жара может продлиться недолго.

—Вообще, теплая зима, холодная весна и вот теперь жара в начале осени связаны с изменением циркуляции воздуха. Сейчас высокая температура установилась из-за затока теплого воздуха. Но это временное явление, — прокомментировал Александр Иошпа.

Он отметил, что пока можно утверждать только об аномальности погоды в первой декаде сентября. Будет ли таким весь месяц, оценить пока сложно

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