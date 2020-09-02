Весы столкнутся с эгоизмом, а Стрельцам повезет в любви: гороскоп для ростовчан на сентябрь

Впереди у всех много планов и желаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сентябрь у многих ассоциируется с началом новой жизни. Кто-то поступил в институт, кто-то нашел другую работу, а кто-то просто вернулся к делам после отпуска. В любом случае впереди много планов и желаний. Ростовский астролог Анна Давыдова рассказала, что ожидает представителей разных знаков зодиака с 1 по 30 сентября.

ОВНЫ И ТЕЛЬЦЫ БУДУТ ПОПУЛЯРНЫМИ

Для Овнов месяц выдастся не рядовым, с высоким уровнем опасности. Особенно активными будут 4 и 5 сентября. Овны популярны в эти дни, но могут наломать много дров спонтанными действиями. Совет: возьмите паузу перед принятием важного решения, так оно будет более успешным. С 10 сентября контролируйте желание поконфликтовать, развязать войну. Если Вы её начнёте, то пострадаете сами. С 6 сентября Овну будет везти в любви, особенно 27-30 сентября.

Тельцы будут очень востребованы и популярны 6, 7, 8 сентября. 1 и 2 сентября успешно решаются финансовые вопросы. 10-15 сентября возможен удар по чувствам, отношениям, любимым людям. Не начинайте важных дел в этот период. До 22 сентября хорошее время для путешествий, обучения, развития, вообще ощущения счастья.

Близнецы будут особенно успешны 9 и 10 сентября, у них будет всё лучше получаться в эти дни. С 7 по 11 сентября Близнецам стоит остерегаться обманов, туманных ситуаций. С 6 до 26 сентября Близнецы будут особенно успешны в переговорах, их родной теме продаж. А с 22 сентября у Близнецов появляются хорошие шансы, люди, предложения. С 20 по 24 сентября стоит избегать конфликтов.

РАКИ БУДУТ АКТИВНЕЕ ОСТАЛЬНЫХ

Раки 11, 12, 13 сентября будут активнее остальных знаков. До 6 сентября Ракам лучше ничего не покупать, не общаться, не знакомиться. Вообще данный период напряжённый для этого домашнего знака. Хотя представители Рака в этот период максимально обаятельны. Также не время Раков - 24, 25 сентября. С 27 сентября им станет легче договориться с окружением.

Львы будут на пике популярности 13-15 сентября. А с 6 сентября Венера переходит в этот знак, давая Львам и Львицам большущие возможности в романтической сфере, особенно с 23-30 сентября. 10-15-го вероятен удар по нервам и чувствам. Не стоит покупать диван, играть свадьбу, создавать предприятия, то есть важные дела не инициировать. С 27 сентября Львы могут получать неприятные новости.

ВЕСЫ БУДУТ КОРОЛЯМИ ПЕРЕГОВОРОВ

Окружающие будут заинтересованы в общении с Девой 16-18 сентября. До 22 сентября идёт месяц Девы. Девы могут показать себя как личность и реализовывать свои планы. С 7 по 11 сентября ожидаются неопределенные ситуации, подковёрные игры. С 7 по 17 сентября у Дев будут хорошие возможности на работе, в оздоровлении, похудении. Время наладить контакты с крупными организациями.

Лучшие дни для проявления Весов - 18, 19 сентября. При этом 4 и 5 сентября будут самыми некомфортными для них днями месяца. Весы могут столкнуться с эгоизмом. С 6 сентября представители знака становятся влиятельными, у них появится шанс устроиться на работу, познакомиться и решить значимые для себя вопросы. В период 19-24 сентября Весы будут либо королями переговоров, либо им придётся отбиваться от чьих-то нападок.

У СКОРПИОНОВ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

20 и 21 сентября максимально интересны обществу будут Скорпионы. 10-15 сентября и личные отношения, и финансовые дела могут пострадать. Важно не разрушить уже построенное. 6-8 сентября финансовые вопросы могут стабилизироваться. С 22 сентября старайтесь прислушаться к внутреннему голосу, не стремитесь к внешним успехам. С 27 сентября Скорпионы становятся активными и востребованными.

Стрелец будет максимально популярен 22 и 23 сентября. 9 и 10 сентября Стрельцам мешает мелочность, несерьезность, но друзья могут принести полезную информацию представителям знака. С 6 сентября Стрельцам будет везти в любви. С 22 сентября у Стрельца будет много работы, связанной с рекламой и соцсетями. С 27 сентября построить коммуникации будет сложнее.

РЫБЫ БУДУТ РАЗДАВАТЬ СОВЕТЫ ОКРУЖАЮЩИМ

Козероги будут на пике своей востребованности обществом 24, 25 сентября. Месяц у этого императорского знака крайне тяжелый, боевой, болевой и травматичный. Стоит уделить внимание работе. С 7 по 18 сентября начинаниям будет сопутствовать успех.

Водолей будет максимально успешным 26 и 27 сентября. В период 10-15 сентября могут возникнуть проблемы с деньгами, партнёрами. Возможен срыв творческих планов. Вы можете увлечься тем делом, которое не сулит успеха. Лучше не начинать новые дела в это время. С 6 до 26 сентября Водолеи будут демонстрировать чудеса коммуникации. 27 сентября будут появляться неприятные новости для Водолеев.

Рыбы будут раздавать советы окружающим. 1-3 сентября и 29, 30 сентября - время для реализации. Лучше не перегружать организм психологически и физически. С 7 по 11 - период, когда Рыбы могут показать свои таланты. Могут проявляться и слабости - держите себя в руках в этот период. С 27 сентября у Рыб появится поддержка сильного и знающего человека или человека, у которого есть деньги.